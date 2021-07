Infizierter Grün-Politiker war bei Partei-Versammlung mit hunderten Teilnehmern

Immer mehr Betroffene rund um den Corona-Cluster im Parlament. Nun wurde bekannt: Ein Grün-Mandatar nahm sogar an einer Partei-Landesversammlung teil – als er mutmaßlich infektiös war.

Seitdem der blaue Abgeordnete Christian Hafenecker outete, dass bei ihm die extrem ansteckende Delta-Variante attestiert wurde, ist die heimische Innenpolitik endgültig in Aufruhr.



Wie berichtet, hatte Hafenecker am Freitag ein positives PCR-Ergebnis erhalten – einen Tag nachdem er im U-Ausschuss war. Mittlerweile hat das Screening ergeben, dass es eben Delta ist.



Nun gibt es eine weitere Wendung beim Parlaments-Cluster: Der grüne Abgeordnete David Stögmüller gab an, dass er am Freitag bei der grünen Landesversammlung in Oberösterreich war - und nannte hunderte Teilnehmer als mögliche Kontaktpersonen. Die ganze Story lesen Sie HIER mit oe24PLUS!