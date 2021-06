Kellner wurden "oben ohne" gesichtet

Die Maskenpflicht gilt bundesweit noch für alle Gastro-Betriebe. Auch für Ho?

Wien. Am Donnerstag fällt die Maskenpflicht für Gastro-Personal. Bei Szene-Wirt Martin Ho scheint man es mit Masken nicht ganz so ernst zu nehmen. Nicht mal drei Wochen ist das Opening her, schon sorgt Ho’s neuestes Gastro-Juwel „404 – Don’t Ask Why“ am Naschmarkt für Wirbel: Laut einem Insider bedienten Kellner am Sonntag auch „oben ohne“.

© laelae.life ×

Nachgefragt

ÖSTERREICH bat um Stellungnahme. Ho gab Entwarnung: „Wegen der Hitze war es un­erträglich, die Kellner nahmen kurz Masken ab. Normalerweise hält sich das Personal an Maskenpflicht.“