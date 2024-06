Klimaschutzministerium erntet Shitstorm mit Kampagne

Das Klimaschutzministerium will mit einer neuen Kampagne auf Diversität aufmerksam machen. In den Sozialen Medien kommt das gar nicht gut an.

Das Klimaschutzministerium erntet aktuell in den Sozialen Netzwerken einen Shitstorm. Auslöser ist die neue Kampagne anlässlich des Pride-Monats, bei dem auf Diskriminierung von queeren Menschen aufmerksam gemacht werden soll.

"Kann mir jemand erklären, welches Rollenbild diese Kampagne des Klimaschutzministeriums transportieren will? Ist das Satire?", fragt Florian Klenk via X. Zu sehen ist auf den Bildern Drag-Queen Ryta Tale in bunter Bluse und schwarzem Lederrock, wie sie sich am Computer die Nägel feilt, Blumen gießt und lasziv den Kopierer bedient.

Kann mir jemand erklären welches Rollenbild diese Kampagne des Klimaschutzministeriums transportieren will? Ist das Satire? pic.twitter.com/qnMeF6qhuI — Florian Klenk (@florianklenk) June 7, 2024

Die User auf X kritisieren die Kampagne: "Hey, die 50er haben Farbe bekommen", schreibt einer. Oder: "Anscheinend ein Frauenbild, dass Willkommen ist im Klimaministerium? Dümmlich Blondie, drall in bunten Farben gehüllt - der dann doch die Fingernägel wichtiger sind als das Klima?"

Gleichstellung und Diversität

Aber auch Frauen fühlen sich unter Wert dargestellt. So postet eine Userin: "Ich könnte meine Dienstzeugnisse an das Klimaschutzministerium senden. Damit sie dort wissen, was eine Assistentin tatsächlich arbeitet. Wir sind noch lange nicht so weit, die Leistungen von Frauen anzuerkennen und das Bild des Dummerchens zu verbannen. Nicht einmal Frauen tun das."

Das Klimaschutzministerium scheint damit kein Problem zu haben und postet auf X:

Laut Klimaschutzministerium gibt es seit 2022 eine eigene Abteilung für Gleichstellung und Diversität, die sich um Sensibilisierung, Sichtbarkeit und ein wertschätzendes Umfeld kümmert und auch eine erste Anlaufstelle für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist, die Fragen haben oder Unterstützung brauchen.