"Liebe umfasst für mich alles": Cara Delevingne lässt die Hüllen fallen

Für die Unterwäsche-Marke Calvin Klein wirbt das Model Clara Delevingne oben ohne.

Der Pride-Month steht vor der Tür und passend dazu lässt Model Cara Delevingne (31) in der neuen Calvin-Klein-Kampagne die Hüllen fallen. Stark, verführerisch und selbstbewusst setzt sich Delevingne für Vielfalt und Liebe ein.

Die 31-Jährige steht dazu, pansexuell zu sein (Pansexualität bezeichnet die sexuelle Orientierung von Personen, die unabhängig vom Geschlecht begehren empfinden) und setzt sich immer wieder für LGBTQ-Rechte ein.

Delevingne: "Liebe umfasst für mich alles im Leben"

In einem Gespräch sagte Delevingne, dass sie Inspiration aus der queeren Gemeinschaft ziehe: "Die Liebe umfasst für mich alles im Leben: das Gute, das Schlechte, das Hässliche, das Schöne, das Großartige. Einfach die Höhen und Tiefen, denke ich."

Weiter sagt sie in dem Video: "Ich glaube, was ich zumindest nicht hatte, ist, dass die jungen Leute heute viel mehr so sind, wie sie sind, und dass sie sich für niemanden ändern werden, während ich das Gefühl hatte, dass ich immer so viel Angst hatte oder dass ich nicht so sein wollte, wie ich wirklich war."