Mafia-Boss betrieb in Wien Folterkeller

Razzia in 15 Ländern. 67 Hausdurchsuchungen: 707 Kilo Suchtgift, 35 Waffen und Bargeld gefunden.

Hunderte Kriminelle konnten bei einer weltweiten Operation von Polizeibehörden geschnappt werden. Dem FBI war es gelungen, in die verschlüsselte Kommunikation organisierter Banden einzudringen. Sie schleusten präparierte Handys ein und erhielten so Einblick in die Welt der Schwerkriminellen: Mord, Waffenschmuggel, Drogenhandel.

Offensive

Die US-Behörde teilte ihr Wissen mit Europol und der Polizei in 15 Ländern. Die Operation „Trojanisches Schild“ war geboren, eine der größten Polizei-Offensiven der Geschichte. Am 1. April schlugen die Ermittler dann zeitgleich weltweit zu. Die Bilanz: 800 Festnahmen in 100 Ländern.

Wegen Schulden in Keller gefoltert und gefilmt

Zugriff

Österreich war eines der Zentren der internationalen Banden: Der rot-weiß-rote Zugriff lief unter dem Namen „Achilles“. 67 Hausdurchsuchungen und 81 Festnahmen gab es. 707 Kilo Suchtgift (Heroin, Haschisch, Kokain, Marihuana), 35 Waffen und 650.000 Euro in bar wurden dabei sichergestellt.

Im Keller. Der dickste Fisch, der den Ermittlern dabei ins Netz ging, war einer der Anführer des serbischen Mafia-Clans „Kavac“, Dario D. (33), bei dem auch 10 Kilo Heroin gefunden wurden. Seine Festnahme sorgt vor allem in Serbien für Schlagzeilen. Die Behörden hatten nach dem 33-Jährigen intensiv gesucht. Dario D. steht unter Verdacht, drei Morde an Mitgliedern eines verfeindeten Clans in Belgrad organisiert zu haben. Er tauchte in der Türkei und Griechenland unter – jetzt wurde er ausgeforscht.

Folterkammer

Im Zusammenhang mit D. konnten die Polizisten eine Entführung in Serbien klären. Besonders brutal war auch die Misshandlung eines „Laufburschen“ des Clans. Der Mann schuldete der Organisation 2.000 Euro, wurde in Wien in einen Keller verschleppt und „mit einem Hammer malträtiert“. Die Mafiabosse filmten mit.

„Schlag“. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) zum Erfolg: „Ein schwerer Schlag gegen die organisierte Kriminalität.“