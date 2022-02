1. März wird "Freedom Day"

Am Mittwoch wird der stufenweise Fahrplan zur neuen Freiheit beschlossen.

Am Freitag war es endlich so weit: Die Regierung bestätigte, dass am kommenden Mittwoch ein Öffnungsgipfel zwischen Bund und Ländern stattfindet – ÖSTERREICH berichtete. Einige Lockerungen, die dort beschlossen werden, sollen dann schon ab 19. Februar stufenweise in Kraft treten.



Sämtliche Regeln für Ungeimpfte oder Geimpfte sollen aufgehoben werden. Das geschieht stufenweise mit 19. Februar als „Freedom Day light“ und dann endgültig am 1. März.



