2,5G: Ninja- Pass gilt in Wien nicht mehr

In Wien gibt es weitere Verschärfungen. Diesmal trifft es die Jugendlichen.

Eine 2G-Regel, wie in den letzten Tagen diskutiert wurde, wird nun für 12 bis 15-Jährige nicht kommen. Wie der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker heute bekanntgab wird es viel mehr zu einer 2,5G-Regel für Jugendliche kommen. Damit muss diese Altersgruppe für den Besuch beim Frisör oder dem körpernahen Dienstleister einen PCR-Test vorweisen. Die Verschärfung gilt bereits ab Freitag,

Der Ninja-Pass des Bundesministeriums gilt für Wiener-Kinder von 12 bis 15 Jahren auch nicht mehr am Wochenende. So müssen Jugendliche, die am Wochenende Freizeitbereiche besuchen darauf achten einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test bei der Hand zu haben. Da die Verordnung bereits am Freitag in Kraft tritt, müssen die Jugendlichen bereits dieses Wochenende mit einem gültigen PCR-Test unterwegs sein.Um den gültigen Test muss sich privat gekümmert werden. Für die unter 11-Jährigen bleibt der Ninja-Pass weiterhin ein gültiges Eintrittsmittel, auch am Wochenende. Noch ist für die ab sechsjährigen kein Impfstoff zugelassen.