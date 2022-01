2G-Kontrollen jetzt auch im Handel

Wer an keinen 2G-Nachweis vorzeigen kann, darf den Shop nicht betreten.

Wien. Am Donnerstag kam die Regierung mit den Landeschefs zusammen, um Maßnahmen zu besprechen mit denen die fünfte Corona-Welle gedrückt werden soll. Die Eindämmung der Omikron-variante wurde ebenso besprochen, wie Schutzmaßnahmen für die kritische Infrastruktur. Zwar wird es keinen Lockdown geben, aber die Regierung will insgesamt den Kontrolldruck erhöhen – so etwa auch im Bereich Handel.

Was bereits in Salzburg galt, soll jetzt auch bundesweit angewendet werden: Der 2G-Nachweis im Handel. Ausgenommen sind dabei Supermärkte und Apotheken. Händler und Dienstleister werden den 2G-Nachweis kontrollieren müssen.

Wer also shoppen gehen will, muss einen 2G-Nachweis vorzeigen können. Sonst darf man das Geschäft nicht betreten.