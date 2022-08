500 Euro: Wer den Klimabonus als Gutschein bekommt

Wer seine Kontodaten nicht in FinanzOnline hinterlegt, bekommt einen Brief mit Gutschein.

Den Klimabonus bekommen alle Menschen, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben. Erwachsene erhalten heuer insgesamt 500 Euro (250 Euro Klimabonus und 250 Euro Anti-Teuerungsbonus), für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gibt es die Hälfte, also 250 Euro.

Wenn keine aktuellen Kontodaten in FinanzOnline hinterlegt sind, wird ein Brief mit Gutschein an die aktuelle Meldeadresse verschickt. Der Gutschein kann in tausenden Geschäften und Partnerbetrieben branchenübergreifend in ganz Österreich verwendet oder in einer Geschäftsstelle der bank99 in Bargeld eingetauscht werden.

„Der Klimabonus ist ein Großprojekt. Er ist nicht nur ein zentraler Baustein der ökosozialen Steuerreform, sondern gerade heuer auch eine wichtige Entlastung für die Menschen in unserem Land. Der Klimabonus kommt direkt und ganz ohne Antrag aufs Konto oder per Post. Damit das gelingt, braucht es kompetente Partner:innen. Ich freue mich sehr, dass wir mit der Post und Sodexo zwei Unternehmen mit der notwendigen Erfahrung an Bord haben", so Klimaministerin Leonore Gewessler.