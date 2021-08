Österreicher wollen trotz des Taliban-Terrors weitere Abschiebungen nach Afghanistan.

Wien. Der Mord an der 13-jährigen Leonie hat die Stimmung im Land verschärft – und zwar so stark, dass eine klare Mehrheit weiter Afghanen abschieben will – wie die brandaktuelle ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.000 Interviews vom 17.–19. August, max. Schwankung 3,2 %) zeigt.

Ja zum Abschub

Die Frage „Soll Österreich weiter straffällige Asylwerber nach Afghanistan abschieben, obwohl die radikalislamistischen Taliban das Land kontrollieren?“ beantworten 69 % mit Ja. Sogar Grünen-Fans wollen zu 61 % abschieben – sie sind damit auf Linie von ÖVP-Innenminter Karl Nehammer.

Abschub möglich

Und obwohl die Klage in Kabul völlig chaotisch ist und Gerichte Abschiebungen stoppen, halten 56 % zwangsweise Heimreisen von Afghanen weiterhin für möglich.

ÖVP zu wenig hart

Immerhin 44 % ist sogar die Haltung der ÖVP, die ja ohnehin abschieben will, zu wenig hart. Nur 35 % sagen, im Koalitionsstreit hatten die Grünen recht.

FPÖ am glaubwürdigsten

Nehammers Härte erklärt sich auch so: 35 % der Befragten halten nämlich weiterhin die FPÖ am glaubwürdigsten bei Asylthemen, nur 29 % die ÖVP.

