Große Koalition führt bei Wettquoten

Wien. 74 Jahre ist die Zweite Republik schon alt. 44 Jahre davon wurde sie von einer Großen Koalition aus ÖVP und SPÖ (oder eben umgekehrt) regiert. Und obwohl nach dem Scheitern von Türkis-Blau niemand so richtig an ein Comeback der Großen Koalition glaubt, die Buchmacher tun es. Bei den brandaktuellen Wettquoten von www.bet-at-home.com gilt eine Regierung aus ÖVP und SPÖ am Sonntagnachmittag als die wahrscheinlichste Variante – und hat deshalb auch die niedrigste Quote.

Für einen eingesetzten Euro bekommt man im Fall einer Politehe von Sebastian Kurz (ÖVP) und Pamela Rendi-Wagner lediglich 1,65 Euro zurück, der Gewinn beträgt also magere 65 Cent. Und das, obwohl ÖVP und SPÖ derzeit spinnefeind sind: Die Türkisen haben die SPÖ in Sachen Parteifinanzen ja sogar beim Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat angezeigt. Doch die Wettkunden sind halt echte Österreicher – außerdem „müssen ja Rendi und Kurz nicht gemeinsam nach Ibiza auf Urlaub fahren“, wie Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil in ÖSTERREICH witzelte.

Immerhin 1,90 Euro bekommt man (minus Einsatz), wenn sich ÖVP, Grüne und Neos zu einer Regierung zusammenfinden – und gleich 2,5 Euro winken bei einer Neuauflage von Türkis-Blau.

Kühle Rechner wetten indes auf ÖVP-Grün: Die Variante geht sich jetzt aus, sie ist politisch nicht unmöglich – und bringt immerhin 4,50 Euro.

Kurz ist Favorit. Wer die Wahl gewinnt, ist indes für die Buchmacher gelaufen. Für einen Sieg der Kurz-Volkspartei beträgt die ­Quote lahme 1,01 Euro.