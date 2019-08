Ibiza-Aufdecker zu Strache-Vorwürfen: 'Das ist a Schmarrn'

Was HC Strache in der Ibiza-Villa tatsächlich gesagt und eingefordert hat, und was zuvor passiert ist, enthüllen“ – Frederik Obermaier und Bastian Obermayer in ihrem am Donnerstag erscheinenden Buch Die Ibiza-Affäre. Das zumindest versprechen die zwei deutschen Journalisten (Süddeutsche Zeitung) auf Twitter, die das Skandal-Video – mit dem ehemaligen FPÖ-­Vizekanzler in der Hauptrolle – am 17. Mai veröffentlicht hatten.

© CHRISTOF STACHE / AFP Obermaier und Obermayer ließen Polit-Bombe kurz vor EU-Wahl platzen.

Aufdecker Obermaier wehrt sich: "Das ist a Schmarrn"

Ihnen wurde das aufsehenerregende Material zugespielt und sie haben auch die vollen sieben Stunden gesehen. Ab Donnerstag dürfte es also neue Enthüllungen über den schicksalhaften Abend in der „Oligarchen-Villa“ auf Ibiza geben.

Am Freitagabend war Obermaier als Gast in der ZiB 2 zugeschaltet. Dort widersprach er Straches Behauptung, die veröffentlichten Video-Passagen seien aus dem Zusammenhang gerissen. „Das ist auf gut Bayerisch a Schmarrn“, sagte Obermaier. Immer wieder habe Strache bei dem siebenstündigen Treffen von sich aus das Gespräch auf das Thema der Übernahme der Kronen Zeitung gelenkt. Strache habe auch von sich aus den Vorschlag gemacht, bestimmten Unternehmen keine Staatsaufträge mehr zu geben. „Wir haben zudem darauf hingewiesen, dass Strache mehrmals meinte, es müsse alles rechtskonform ablaufen“, sagte Obermaier in der ZiB 2.