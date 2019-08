Ibiza-Buch: Die Wahrheit über das Video

Zwei Journalisten der Süddeutschen Zeitung brachten am 17. Mai die ös­terreichische Politlandschaft zum Beben. Frederik Obermaier und Bastian Obermayer veröffentlichten damals das Ibiza-Video, der Rest ist Geschichte. Knapp ein viertel Jahr später haben die beiden Deutschen das Bedürfnis, eines klarzustellen: Der Abend in der vermeintlichen Oligarchenvilla auf Ibiza, der Ex-­Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu Fall brachte, war keine „b’soffene G’schichte“, wie von dem Ex-FPÖ-Chef gern behauptet wird. Deshalb werden Obermaier und Obermayer in einem am Donnerstag erscheinenden Buch jetzt ausführlich. „Wir haben im Buch weitere Passagen verwendet“, verraten sie vorab im Profil-Interview. In Die Ibiza-Affäre soll zu lesen sein, was Strache in der Nacht im Juli 2017 auf der Baleareninsel wirklich sagte.

Problematische Dinge, noch ehe viel getrunken wurde

Denn die Öffentlichkeit hat lediglich Ausschnitte des siebenstündigen Treffens mit der Fake-Oligarchin zu sehen bekommen: „Wir machen das auch deswegen, weil uns im Nachgang gestört hat, dass Strache und Gudenus so tun, als hätten sie sich eh nur während der auf Video gezeigten knapp sieben Minuten ein wenig danebenbenommen“, erklärt Obermayer über das Buch: „Das entspricht schlicht nicht den Tatsachen.“ Strache habe schon „problematische Dinge“ gesagt, ehe er viel getrunken habe. Es sei kaum über Privates gesprochen worden: „Es ging fast die ganze Zeit ums politische Geschäft der FPÖ und das angebliche Geld der Oligarchennichte.“

Wer hinter dem Ibiza-Video steckt, wollen die beiden SZ-Journalisten aus Quellenschutzgründen freilich weiterhin nicht verraten. Aber dafür räumen sie im Buch mit einem hartnäckigen Gerücht zu dem Video auf: „Es gibt keine sexuellen Handlungen, noch nicht mal Baggerversuche.“ Und: „Es ist auch niemand zu sehen, der in der Ibiza-Villa Drogen nimmt.“

Die Autoren: "Jeder 'normale' Politiker hätte den Tisch verlassen"

Profil“ sprach mit den beiden Ibiza-Aufdeckern von der „Süddeutschen Zeitung“.