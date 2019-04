Identitäre demonstrieren heute für sich selbst

Identitären-Chef Martin Sellner will heute gemeinsam mit Unterstützern vor dem Justizministerium demonstrieren. Er fühlt sich – gegen ihn wird wegen einer Spende des Neonazi-Terroristen Brenton Tarrant an die Identitären 2018 ermittelt – als „Opfer“ und will vor dem Justizministerium zynischerweise „J’accuse“ („Ich klage an“) in Anlehnung an Émile Zolas Eintreten gegen den Antisemitismus sagen.

"Offensive gegen Rechts" ruft zur Gegendemo auf

Gleich zwei Gegendemonstrationen werden heute stattfinden: Die Linksaußengruppe Linkswende wird ebenso gegen die Rechtsextremen demonstrieren wie die Offensive gegen Rechts. An dieser Demonstration wollen auch rote und grüne Politiker teilnehmen. Sie wollen nahe dem Parlament in der Innenstadt auch Reden halten.

Hunderte Polizisten und Verfassungsschützer sollen ein Aufeinanderprallen der Demonstranten verhindern.

Ob wirklich viele Unterstützer zur Demonstration der Identitären, bleibt ab­zuwarten.