Kanzlerin Bierlein prüft jetzt das Budget

Die Übergangsregierung muss das bisherige Budget fortschreiben. Aus Besonnenheit heraus will die neue Kanzlerin, Brigitte Bierlein, die „finanzielle Situation der Ministerien prüfen“ lassen. Auf die ÖSTERREICH-Anfrage, ob sie also einen Kassasturz plane, sagt die Ex-Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes: „Ja, wir wollen schauen, was in den Kassen ist, um eine gewisse Vorarbeit für eine neue Regierung“ zu hinterlassen.

EU-Jobs

In den Hauptausschuss am 19. 6. werde sie bezüglich neuer EU-Topjobs – etwa beim EU-Kommissionspräsidenten – „ohne Vorschlag hineingehen“. Sie hoffe auf eine „Mehrheitsfindung im Parlament“ dazu, bevor sie am Donnerstag an ihrem ersten EU-Rat in Brüssel teilnimmt.