KarFREItag: Regierung sagt Nein!

ÖVP-Kanzleramtsminister Gernot Blümel stellte am Mittwoch klar: „Es wird keinen neuen Feiertag geben.“ Zwar werde man sich das EuGH-Urteil anschauen, auch werde man mit allen ­Sozialpartnern sprechen: „Faktum aber ist, dass wir keinen zusätzlichen Feiertag einführen können.“

Am Status quo, wonach evangelische, altkatholische und methodistische Arbeitnehmer am Karfreitag frei haben, wolle man aber nicht rütteln: „Niemandem soll etwas weggenommen werden“, so Blümel. Vom Tisch ist der Karfreitag-Streit aber noch lange nicht.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat – wie berichtet – entschieden, dass der Karfreitag für alle als Feiertag zu gelten hat, nicht nur für bestimmte religiöse Gruppen: „Die bisherige Regelung ist eine diskriminierende Rechtslage“, so AK-Präsidentin Renate Anderl. Sie argumentiert deshalb:

Alle, die den Karfreitag für sich in Anspruch nehmen wollen, müssen den freien Tag vom Arbeitgeber verlangen.

Gewährt dieser keine Freizeit, muss er, zusätzlich zum Lohn, Entgelt für Feiertagsarbeit bezahlen. Die AK veröffentlichte auf ihrer Homepage ein Musterschreiben, wie jeder Arbeitnehmer zum freien Karfreitag kommen kann.

ÖGB-Chef Wolfgang Katzian forderte unterdessen, den Karfreitag zum Feiertag für alle zu machen. Die angeblichen 600 Millionen Euro an Mehrkosten für die Wirtschaft wertet er als „Märchenstunde“.

AK kämpft: So kommen Sie zum freien KarFREItag

