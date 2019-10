Krieg FPÖ gegen Strache eskaliert

Wien. Sein Auftritt auf Facebook war die letzte Möglichkeit für Heinz-Christian Strache, sich gegen Vorwürfe zu verteidigen, weitere Anschuldigungen zu kommentieren und auch mit seinen Tausenden Fans zu kommunizieren. Viele von den 786.000 Facebook-Usern, die ihm auf dieser Social-Media-Plattform folgten, hielten dem Ex-Vizekanzler noch immer die Treue.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ließ die neue FPÖ-Spitze um Norbert Hofer den Facebook-­Account des Ex-Parteichefs stilllegen. Straches letzter Eintrag am Freitag um 23.57 Uhr: „Keine Sorge, ich komme nicht nur auf der Facebook-Seite wieder.“

Strache klagt jetzt seine Ex-Parteifreunde

Reaktion. Mit dieser Stilllegung der Strache-Facebook-Seite reagierte die FPÖ auf ein Ultimatum, das der Anwalt des Ex-Vizekanzlers gestellt hat: Er forderte die Rückgabe der Administratorenrechte bis Freitagmitternacht. Damit sollte Strache diese Plattform wieder allein, ohne „Aufpasser“ in der FPÖ-Zentrale, nutzen können.

Comeback. „Das konnten wir nicht zulassen“, sagte ein Parteifunktionär: So hätte die FPÖ viel Geld in den Aufbau der Seite gesteckt. Und niemand wollte dem Ex-Chef eine Propagandamaschine überlassen, falls dieser doch wieder in der Politik mitmischen will.

Schaden. Die Eskalation schadet jedenfalls der ganzen FPÖ: Eine Klage Straches gegen die FPÖ folgt, neue ­Attacken der Streitparteien sind zu erwarten. Dass sich die Partei doch noch reorganisiert als Notkoalitionspartner verkaufen kann, wird immer unwahrscheinlicher. Richard Schmitt

Parteiinsider: "Wir mussten einfach Straches Facebook-Seite stilllegen"

Die FPÖ konnte die Facebook-Seite nicht an Heinz-Christian Strache verschenken. „Wir hätten große Probleme bekommen, unsere Wirtschaftsprüfer warnten uns. Sogar ein Verfahren wegen des Verdachts der Untreue wäre möglich gewesen“, erklärte ein Mitglied aus dem Führungsteam der FPÖ, warum die Partei Straches Facebook-Seite stillgelegt hat. Und: Es gab sogar Überlegungen, dem Ex-Chef die Facebook-Seite samt den Fans „abzukaufen“. Das sei wiederum an der Personalisierung gescheitert.

