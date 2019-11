Kurz will Koalitionsgespräche mit Grünen

SPÖ-Chefin fordert mehr Tempo

In einer ersten Reaktion bezeichnet SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner die offizielle Bekanntgabe von Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen als erwartbar, schließlich werde in der Öffentlichkeit bereits über die Aufteilung von Ämtern und Ministerien spekuliert. Rendi-Wagner fordert ÖVP und Grüne auf, nun umgehend in Verhandlung zu treten und rasch eine neue Regierung zu bilden.