Liederbuch-Affäre: Promis fordern jetzt Rücktritt

Wien/Graz. Die neue Liederbuch-Affäre in der FPÖ rief am Wochenende zahlreiche Kunstschaffende auf den Plan. Autoren wie Elfriede Jelinek, Michael Köhlmeier, Gerhard Roth und Franzobel sowie Filmschaffende wie Karl Markovics, Erni Mangold oder Reinhold Bilgeri fordern in der Petition „Gegen Nazi-Liedgut und antisemitische Hetze“ die Offenlegung der Inhalte sämtlicher Liederbücher österreichischer Burschenschaften sowie den Rücktritt von FPÖ-Mandatar Wolfgang Zanger.

Indes war am Wochenende wegen des Skandals auch Streit um eine Rücktrittsaufforderung an FPÖ-Chef Norbert Hofer entbrannt. Oskar Deutsch, Präsident der israelitischen Kultusgemeinde, hatte dessen Abgang gefordert. Die freiheitlichen Generalsekretäre Harald Vilimsky und Christian Hafenecker schossen zurück: Deutsch würde demnach die ausgestreckte Hand der Blauen „immer wieder zurückschlagen“.