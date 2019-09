Nicht amüsant fand das Posting des Extremsportlers die Sprecherin des Klimavolksbegehrens. Katharina ­Rogenhofer antwortete Felix Baumgartner deshalb in einem langen Brief: „Sie sollten doch wissen, dass es immer um das große Ganze geht – immerhin hat kaum jemand einen solchen Blick auf unseren Planeten gehabt wie Sie“, nimmt sie Bezug auf seine Zeilen, in denen Eltern ihrer für den Klimaschutz demonstrierenden Tochter die Heizung abdrehen, weil dies umweltschonender sei.

Die Initiative lädt Baumgartner nun zum Gespräch: „Wir wünschen uns von der Politik den Mut, den Sie bei Ihrem Sprung aus der äußeren Atmosphäre hatten.“