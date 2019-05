Neues Ibiza-Video-Material: "Eklig und entlarvend"

Wien. Was die Öffentlichkeit bisher von dem Ibiza-­Video zu sehen bekam, ist nur ein Bruchteil des gesamten siebenstündigen Bildmaterials. Die veröffentlichten Szenen betreffen lediglich die politisch brisanten Ausschnitte. Was sonst noch zu sehen ist, beschreibt der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung Kurt Kister so: „Es sind viele entlarvende, manche eklige und etliche fast mitleiderregende Sequenzen. Die meisten davon sind privater Natur.“

Drogen und Sex? Konkret dürfte es dabei dem Vernehmen nach um Szenen gehen, die Strache und Gudenus beim Konsum von, wie Gudenus es formulierte, „psychotropen Substanzen“ zeigen. Hierbei dürfte es sich um

Kokain handeln. Kolportiert werden auch Szenen, die Strache und Gudenus beim Sex zeigen.