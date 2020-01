Polizeipferde zu Lipizzaner befördert

Im November 2019 wurde Kickls Prestige-Projekt 'Berittene Polizei' unter Innenminister Peschorn eingestellt.

Wien/Niederösterreich. Jetzt hat sich das Schicksal der Polizeipferde geklärt. Seit November 2019, als das Projekt "Berittene Polizei" eingestellt wurde, suchte man im Innenministerium für eine Lösung um die Pferde. Jetzt haben sie ein neues Zuhause gefunden. Die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger und die Leiterin der spanischen Hofreitschule Sonja Klima haben bereits am Sonntag drei Pferde im Trainingszentrum Heldenberg in Empfang genommen. Die restlichen sechs Pferde werden in nächsten 1-2 Wochen überstellt.

Sonja Klima: „Das Trainingszentrum am Heldenberg bietet ideale Bedingungen. Hier sind schon rund 60 Pferde aus unserer Reitschule untergebracht und trainieren hier. Die Polizeipferde werden hier betreut und natürlich auch bewegt.“

Die Pferde waren bisher in der Militärakademie Wr. Neustadt untergebracht. Da das entsprechende Verwaltungsübereinkommen zwischen BMI und BMLV aufgekündigt ist, hilft die Spanische Hofreitschule bei der Unterbringung der Pferde.