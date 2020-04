"Regierung soll Solidarität zeigen - und sich Gagen kürzen"

Wie Neuseelands Regierung sollte auch Österreichs Politikspitze ihre Gehälter kürzen, fordert HC Strache: "Die Politiker sollen nicht immer nur von Solidarität reden, sondern diese auch leben."

Das Beispiel der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern sollte "dringend" in Österreich übernommen werden, meint Heinz-Christian Strache, der ja bekanntlich für eine neue liberale Bürgerbewegung als Spitzenkandidat für die kommende Wien-Wahl ins Rennen gehen wird: Jacinda Ardern verzichtet für sechs Monate auf 20 Prozent ihrer Bezüge, bei einem Jahresgehalt von 260.000 € sind das 26.000 €.

© AFP

"Die österreichische Bundesregierung soll jetzt nicht immer nur von Solidarität reden, sondern diese auch leben", rät Strache zu einem "sehr menschlichen Akt" von Kanzler Sebastian Kurz und seinen grünen Koalitionspartnern. Der Ex-Vizekanzler sagt im oe24.at-Gespräch: "Der Kanzler und seine Minister sollen sich so lange die Gagen kürzen, so lange die Krise anhält. Und in jenem prozentuellen Ausmaß, in dem die Wirtschaft einbricht. Die Österreicher müssen sehen, dass auch Politiker auf viel verzichten, wenn's jetzt darum geht, einen kräftigen Neustart zu schaffen."

Strache: "Kanzler soll auf monatlich 1970 € verzichten"

Der Bundeskanzler würde bei einer aktuell prognostizierten Reduzierung der Wirtschaftsleistung von neun Prozent dann 1970,01 € weniger von 21.889 € brutto im Monat beziehen. Sebastian Kurz käme dann noch immer auf ein Bruttogehalt von 19.918,99 €, sein Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) auf weiterhin 17.528,42 € (bei einem Verzicht auf 1733,58 €). Die Minister der türkis-grünen Koalition würden bei einem Minus von 9 % (monatlich 1575,99 €) weiterhin 15.935,01 € brutto erhalten.

"Das wäre doch ein gutes Zeichen für alle österreichischen Arbeitnehmer und Unternehmer, die jetzt in wenigen Wochen so viel verloren haben. Einfach für alle, die jetzt verzweifelt um ihre Existenz kämpfen", argumentiert Strache für den Gehaltsverzicht der Bundesregierung.