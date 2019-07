Schmutzkübel-Attacke auf Kurz

Wien. Jetzt wird der Wahlkampf 2019 endgültig schmutzig: Die ominöse Online-Seite zoom.institute kündigt eine zwölfteilige Serie an, in der sie schwere Anschuldigungen gegen den Wiener Gastronomen Martin Ho und dessen Kontakte zu ÖVP-Chef Sebastian Kurz erhebt. Es soll um Kokain und Drogen gehen. Auf Twitter veröffentlichte zoom.insitute sechs Fragen, die per Mail an den ÖVP-Chef geschickt worden sein soll.

Unsere Recherchen haben uns in den vergangenen Monaten an den #Tatort Pratersauna und den berüchtigten Club X geführt. Teil 1 von 12 über #KurzundHo wird am Montag veröffentlicht. pic.twitter.com/DVIDUySuwF

Der Tweet wird auf Twitter bereits heftig diskutiert und erinnert stark an den Silberstein-Schmutzkübel-Wahlkampf aus dem Jahr 2017. Besonders pikant: Der Seite folgen auf Twitter bereits mehrere Personen aus dem SPÖ-Umfeld, darunter Ex-Kern-Berater Rudi Fußi und Kern-Sohn Niko Kern. Aber auch Ex-FPÖ-Chef HC Strache und der Grünen-Politiker Michel Reimon folgen zoom.insitute auf Twitter. Die große Frage ist: Wer steckt hinter zoom.institute? Auf der Online-Seite gibt es kein Impressum, nur eine Mail-Adresse und ein Link auf die Twitter-Seite. Erste Spuren deuten jedoch auf das Umfeld der FPÖ hin. „Das ist ein Racheakt dafür, dass wir die Koalition aufgekündigt haben“, so ein ÖVP-Insider.

Auch HC Strache wittert eine unseriöse Dirty Campaigning Affäre: