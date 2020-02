Einen Tag nach seiner Ankündigung bei der Wien-Wahl anzutreten, rechnet er im oe24.TV-Interview mit seinen Nachfolgern ab und überrascht auch gleich mit einer Bürgermeister-Ansage.

Der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache kehrt endgültig in die Politik zurück. Er hat beim Aschermittwochstreffen der Allianz für Österreich (DAÖ) in der Wiener Prater Alm verkündet, für die neue Partei bei der Wien-Wahl ins Rennen gehen zu wollen. Nur einen Tag nach seiner Ankündigung war Strache zu Gast bei "Fellner! LIVE" auf oe24.TV und stellte sich den Fragen von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Video zum Thema: Strache: "Es wurde immer wieder versucht mich zu kriminalisieren"

Besonders hart ins Gericht ging er mit seinen ehemaligen Parteikollegen Herbert Kickl und Norbert Hofer. "Ich habe dann erleben müssen, in welcher Art und Weise man da mit mir umgegangen ist." Auf die Nachfrage wer genau damit gemeint sei, stellte Strache klar. "Nicht die FPÖ, sondern meine Nachfolger in der FPÖ, denn es gibt ja viele Mitglieder und Funktionäre, die jahrelang meinen Weg unterstützt haben und darüber traurig sind, wie mit mir und meiner Frau umgegangen wurde", erklärt er. Und weiter: "Ich bin von diesen Nachfolgern der Führungsspitze enttäuscht, weil die Art und Weise wie da agiert worden ist, auch mir Vorverurteilungen, auch mit einem Nachtreten und da ist man mir ja schließlich in den Rücken gefallen."

Das habe auch bei den FPÖ-Wählern Spuren hinterlassen, meint Strache. Viele seiner Unterstützer hätten das Verhalten der Freiheitlichen Führungsebene laut Strache nicht gut geheißen. Immer wieder hätten Bürger gemeint, er solle wieder in die Politik zurückkehren. Auch dies habe ihn wieder motiviert bei der Wien-Wahl anzutreten.

Video zum Thema: Strache: "Ludwig ist ein abgestandenes Wasser"

Video zum Thema: HC Strache: "Nicht ich habe Regierung gesprengt, sondern Kurz"