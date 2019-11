Van der Bellen: Streit um sein Raucher-Kammerl

Seit Anfang des Monats ist das – von der FPÖ lange bekämpfte – Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft. Jetzt starteten einzelne blaue Funktionäre eine eher skurrile Racheaktion: Ziel ist das Raucherkammerl des Bundespräsidenten, das sie in der Hofburg vermuten.

Ein Salzburger FPÖ-Gemeinderat startete dazu vor wenigen Tagen die Online-Petition „Österreich fordert das Rauchverbot in der Hofburg“. Im Netz bekam die Aktion schließlich Aufmerksamkeit, als ein FPÖ-Gemeinderat aus Brunn am Gebirge sie online teilte.

Nicht sehr erfolgreich

Bei der blauen Initiative handelt es sich aber um einen Rohrkrepierer: 152 Unterschriften in fünf Tagen sammelte der FPÖ-Funktionär für seine Racheaktion wegen des Rauchverbots.

Hoppala

Dabei dürfte dem Blauen ein Fehler unterlaufen sein: Drei Tage nachdem die Petition online ging, wurde der Text geändert. Ursprünglich stand nämlich die Forderung nach einem generellen Rauchverbot in „allen öffentlichen Gebäuden“ drinnen – jetzt geht es ausschließlich um die Hofburg. Das Tabakgesetz erlaubt in Paragraf 13 an öffentlichen Orten die Einrichtung von Raucherräumen.