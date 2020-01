Wien-Wahl: Pilz tritt nicht an

Der Ex-Grüne werde künftig lieber über die 'Zukunft Wiens' berichten.

Peter Pilz tritt nach seinem Scheitern bei der Nationalratswahl nicht bei der Gemeinderatswahl in der Bundeshauptstadt an. Er werde nicht in Wien kandidieren, sondern über die Zukunft Wiens berichten, erklärte der Ex-Grüne und Gründer von JETZT am Mittwoch in seinem Online-Medium zackzack.at. Im Oktober hatte Pilz ein Antreten angedeutet, indem er die Wien-Wahl als "nächste Chance" bezeichnete.