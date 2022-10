Greenpeace fordert Verbot von Privatjetflügen

Die Umweltorganisation Greenpeace fordert die EU-Verkehrsministerinnen und -minister dazu auf, Flüge mit Privatjets zu verbieten.

Bei einem am Freitag stattfindenden informellen Treffen der EU-Transportminister in Prag solle sich Österreichs Vertreterin, Leonore Gewessler (Grüne), für ein solches Verbot einsetzen. Im August hatte der französische Verkehrsminister, Clément Beaune, angekündigt, sich für eine Regulierung der Privatflüge auf europäischer Ebene stark zu machen.

Dem vorangegangen war eine Debatte in Frankreich über das Flugverhalten der Superreichen des Landes. Ein EU-weites Verbot könne laut Berechnungen von Greenpeace 1,8 Millionen Tonnen CO2 im Jahr einsparen, was "dem Ausstoß von über einer Million durchschnittlicher Autos" entspreche, so die Umweltschützer.