Rund 180 Teilnehmer zählte der Fackelmarsch der rechtsextremen Identitären am Samstag in Wien. Eigentlich wollten die Rechtsextremen am Kahlenberg aufmarschieren, allerdings blockierten Gegendemonstranten der Antifa die Zufahrtsstraßen.

Kurzerhand wurde der Fackelzug in die Wiener Innenstadt verlegt. Und obwohl viele der Gegendemonstranten noch am Kahlenberg saßen, fanden sich einige anderen noch rechtzeitig in der City ein, um den Fackelzug der Rechtsextremen mit "Nazi raus"-Rufen zu begleiten.

© TZOE/Gruber Stenzel mit Fackel in der Hand beim Aufmarsch von den rechtsextremen Identitären in Wien.

Stenzel marschiert mit Fackel bei Rechtsextremen-Demo

Zu nennenswerten Zwischenfällen kam es in der Innenstadt nicht. Allerdings sorgte eine für Wirbel. Nicht amtsführende FP-Stadträtin Ursula Stenzel marschierte mit einer Fackel in der Hand in der Menge der Rechtsextremen mit. Später hielt sie bei der Schlusskundgebung auch noch eine Rede.

FPÖ eigentlich bemüht um Distanz zu Identitären

Ungewöhnlich ist dieser Auftritt sehr wohl. Immerhin ist doch ihre Partei, die FPÖ, stets bemührt zumindest nach außen hin sich von den Identitären zu distanzieren. Und auch Stenzel selbst beteuerte stets mit dieser Gruppierung nichts zu tun zu haben. Auf ÖSTERREICH-Anfrage war Stenzel vorerst nicht zu erreichen.

Die hochrangige FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel spricht auf der Abschlusskundgebung der neofaschistischen Gruppe Identitäre in Wien. Sie ist für die FPÖ nicht-amtsführende Stadträtin in Wien. Soviel zum tatsächlichen Verhältnis der FPÖ zu den NeofaschistInnen.#blockit #noib pic.twitter.com/kN4gcqIO9o — Michael Bonvalot (@MichaelBonvalot) September 7, 2019

Sieg über Türken

Die Erinnerung an den Sieg über die Türken im Jahr 1683 wird von Rechtsextremen weltweit hochgehalten, unter anderem vom norwegischen Massenmörder Anders Behring Breivik und dem Christchurch-Attentäter.