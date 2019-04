Wirbel um Interview: Strache attackiert Armin Wolf

Die FPÖ kritisiert einmal mehr die Berichterstattung des ORF. Dieses Mal sorgt erneut die Interviewführung von ZiB2-Anchor Armin Wolf für Aufregung. Der ORF-Moderator sieht sich nun heftiger Kritik gegenüber.

Am Dienstag war FPÖ-Abgeordneter Walter Rosenkranz zu Gast in der ZiB2. Im Interview mit Armin Wolf ging es dabei um die Verbindungen zwischen den Freiheitlichen und den Identitären. Rosenkranz verweist dabei zu Beginn auf einen Vorstandsbeschluss der FPÖ aus dem Jahr 2018, mit dem man sich klar von der rechtsextremen Bewegung abgrenzen will. Wolf sagte auf Sendung, dass er diesen nirgendwo finden konnte und dieser nicht zugänglich sei.