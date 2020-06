Wirft Gudenus Strache Kokain-Konsum vor?

Nach „Koks-Foto“ greift Johann Gudenus jetzt Ex-FPÖ-Chef HC Strache an.

Brisanter Talk bei ''Fellner! LIVE'' auf oe24.TV. Im Interview mit oe24-Chefredakteur Niki Fellner teilt Johann Gudenus gegen seinen ehemaligen Weggefährten und Parteikollegen HC Strache ordentlich aus. Nachdem sich der Ex-FPÖ-Chef diese Woche enttäuscht gezeigt hatte, dass sein ehemalige politischer Mitstreiter Drogen konsumiert habe, lässt Gudenus nun selbst mit einer Aussage aufhorchen.

OE24.TV: HC Strache hat gesagt, wenn er das gewusst hätte, wäre er explodiert. Was sagen Sie dazu?

Johann Gudenus: Ja, wie gesagt, Abputzen an Anderen ist die Gabe, die er [Strache] besonders beherrscht in letzter Zeit. Ich brauche nicht auf viele Details eingehen. Ich sage nur vielleicht, wenn er sich in den Spiegel geschaut hätte, hätte er mehrmals detonieren müssen. Ich weiß es nicht, das müssen andere oder er selbst bewerten.

OE24.TV: Weil er selber auch Drogen konsumiert hat?

Gudenus: Nein, das würde ich nicht behaupten. Er hat regelmäßig seine Tests gemacht und diese waren negativ.

OE24.TV: Aber warum meinen Sie, er ...



Gudenus: Ich sag das, was ich gesagt habe.

"HC Strache putzt sich an mir ab"

Auch sonst greift Gudenus Strache im Interview mehrmals an.

OE24.TV: HC Strache wirft Ihnen vor, ihn in Ibiza in die Falle gelockt zu haben …

Gudenus: Diese Gerüchte sind ein alter Hut. Viele Menschen sind über HC Strache enttäuscht, weil er sich an seinem früheren Umfeld abzuputzen versucht. Er stellt sich als Unschuldskamm dar. Das fällt vielen auf. Das ist auch unglaubwürdig. Die Strategie wird nicht aufgehen.

OE24.TV: Wussten Sie von der Falle in Ibiza?

Gudenus: Natürlich nicht! Ich habe lange geglaubt, dass diese Dame echt ist und dass sie HC Strache kennenlernen wollte. Das war auch nichts Besonderes, viele wollten ihn kennenlernen. Er war damals noch kein Amtsträger und konnte auch keine Posten vergeben. Ich habe noch lange nach Ibiza geglaubt, dass die Dame echt ist. Das wurde perfekt gespielt.

OE24.TV: Sie haben ihn also nicht in die Falle gelockt?

Gudenus: Ich sage das zum x-ten Mal: nein. Und ich wurde auch nicht erpresst.

OE24.TV: Es gibt ja auch Fotos, die Sie beim vermeintlichen Drogenkonsum zeigen. Ist das so?

Gudenus: Das ist Schnee von gestern, das Verfahren wegen Drogenbesitzes wurde eingestellt. Profilierungssüchtige Journalisten haben ein Bild gebracht, weil sie nichts aufdecken konnten.

OE24.TV: Was haben Sie sich gedacht, als Sie das Foto sahen?

Gudenus: Mir wurde das Foto ja schon vorgelegt, ich war also vorbereitet.

OE24.TV: Haben Sie je Kokain konsumiert?

Gudenus: Ich brauche darüber nichts sagen. Nur so viel: Es wird mit zweierlei Maß gemessen, beim Herrn Schmid von der ÖBAG haben viele gesagt, darüber dürfen wir nichts schreiben …

