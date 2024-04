Duell der Top-Verdiener: Wolf legt gegen ÖVP-Stocker nach

ZiB2-Anchor Armin Wolf will im Gagenstreit mit ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker das letzte Wort haben.

Sie verdienen beide an oder um die 300.000 Euro im Jahr - und in der ZiB2 am Dienstagabend stritten sie, wer mehr verdient. Die Frage von ORF-Star Armin Wolf an ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, warum nur ORF-Topgehälter, aber nicht alle Gagen von Politikern, Nationalbankern, Kammern usw. ebenfalls veröffentlicht werden, artete in einen für "Otto-Normalverdiener" völlig unverständlichen Gagenstreit aus. Stocker behauptete mehrfach, er verdiene als ÖVP-General weniger als die für ORF-Offenlegungen nötige Gehaltsgrenze von 170.000 Euro im Jahr - ließ aber sein Nationalratsgehalt unter den Tisch fallen - Wolf behauptete, es sei Stocker, der mehr als er verdiene.

Was Wolf verdient

oe24 rechnete nach: Armin Wolf verdiente laut ORF-Transparenz-Bericht zuletzt im Jahr 252.780,08 Euro brutto, dazu kamen monatliche Nebeneinkünfte (Vorträge etc.) von 3.837,8 - macht zusammen schlappe 295.833,68 Euro - vor Steuern wohlgemerkt. Das ist alles im ORF-Transparenzbericht offengelegt.

Was Stocker verdienen soll

Bei Stocker ist die Sache komplizierter, wir wissen nur, was er mindestens verdient: Tatsächlich offengelegt - und das schreibt Wolf auch am Mittwoch auf X (Twitter) - ist der Jahresbezug Stockers als Nationalrat, konkret sind das 144.919,46 Euro brutto. Dazu bekleidet Stocker laut Parlamentshomepage allerdings nicht nur mehrere Aufsichtsratsmandate - Stocker erhält auch rund 7.000 Euro brutto als Wiener Neustädter Vizebürgermeister sowie eine nicht genannte Summe als ÖVP-Generalsekretär. Aus allen Nebentätigkeiten, so meldete Stocker, erhalte er mindestens 12.000 Euro im Monat. Zusätzlich zu seinem Nationalratsgehalt. macht das im Jahr mindestens 288.929.45 Euro brutto. Das ist zumindest auf Augenhöhe mit Wolf.

Nicht mehr als der Kanzler

Wolf ätzt jetzt auf X ( Twitter). dass Stocker ja in der ZiB2 angegeben habe, nicht weniger als der Kanzler verdient. das wären dann 333.760 Euro im Jahr. Eine Nachfrage in der ÖVP, wie viel Stocker wirklich verdient, blieb vorerst ohne Antwort.