Feministin wirft Grünen-Bezirksrätin Mord-Drohung vor

Wien. Am Samstag gab es eine Veranstaltung der umstrittenen Aktivistin Kellie-Jay Keen-Minshull alias Posie Parker vor der Votivkirche in Wien. Posie Parker wird von der LGBTIQ+-Community Transfeindlichkeit vorgeworfen. Vor allem innerhalb der Grünen sorgte der Auftritt der angeblich transfeindlichen Spitzenpolitikerin für Streit. So empörten sich viele Mitglieder der Grünen über die Veranstaltung. Die grüne Nationalratsabgeordnete Faika El-Nagashi nahm allerdings an der umstrittenen Demonstration teil.

Nun befeuerte Grünen-Bezirksrätin Julia Köck aus dem Grazer Bezirk Gries mit einem Twitter-Kommentar die Debatte. Sie antwortete auf den Tweet einer Userin, die einen Beitrag von Posie Parkers Veranstaltung teilte, mit "P99". Das ist die Bezeichnung der Pistole "Walther P 99". Dieser Kommentar wurde von PR-Expertin und Feministin Donna Krasniqi als eine Morddrohung aufgefasst. Sie teilte einen Screenshot von Köcks Kommentar.

What you see here is a man, threatening to murder the women, who attened the #LetWomenSpeakVienna event (P99 is a gun type). Not only does this man think he is a woman, he also holds a chair in local parliament in Graz (Austria) for the greens. pic.twitter.com/GnKvf4751E