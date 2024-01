Kurioser Lebenslauf Schmids: Geiselbefreier und Geldvermehrer

oe24 wurde der Lebenslauf von Thomas Schmid zugespielt, mit dem er sich bei den Russen beworben haben soll.

Im vorgelegten Lebenslauf von Thomas Schmid, mit dem er sich bei den Russen um einen Topjob im georgischen Öl-Geschäft beworben haben soll, ist zu lesen, dass Schmid eine abenteuerliche Karriere hatte.

Geiseln befreit

Laut Lebenslauf ist Thomas Schmid im Jemen als Geiselverhandler aktiv geworden. So sei es ihm im April 2017 gelungen, österreichische Staatsbürger zu befreien. Dafür habe er diplomatische Mittel eingesetzt.

"Negotiated release of hijacked Austrian nationals via diplomatic means at Yemen"

Geiselbefreier Thomas Schmid © oe24 ×

"Geiselbefreiung gehört nicht zum Aufgabengebiet eines Pressesprechers"

Aus dem Außenministerium heißt es zu oe24: "Es lässt sich nicht sofort sagen, was damals die genauen Aufgaben von Thomas Schmid als Pressesprecher waren. Klar ist, dass im Jahr 2024 die Geiselbefreiung nicht zu den Aufgaben eines Pressesprechers gehört."

200 Millionen mehr an Dividenden erwirtschaftet

Als ÖBAG-Chef will Thomas Schmid laut dem Lebenslauf persönlich die Dividendenzahlungen innerhalb von nur zwei Jahren von 444 Millionen Euro auf 653 Millionen Euro erhöht haben.

Damit habe er den "österreichischen Börsenplatz" deutlich "outperformed".