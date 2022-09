Kurz erzählt, wie man die Herde zusammenhält

Als Parteichef muss man "die Herde zusammenhalten". Die Verhandlungen liefen mit allen gleich, Konfliktthemen wolle man vorerst ausräumen, die versuche man in einem "Sideletter" festzuhalten. Es würden immer die falschen Dinge in den Vordergrund gestellt. Er habe im Übrigen in allen Parteien "Idealisten erlebt, die etwas bewegen wollen". Kurz kommt in Fahrt, man strebe nach Macht nicht aus Besessenheit sondern weil man etwas bewegen will.