Neos-Plan: BVT-Agent aus U-Haft in den U-Ausschuss

Der mutmaßliche Spion Egisto Ott soll auf Verlangen von Neos-Abgeordneten Yannick Shetty im "SPÖ-FPÖ-U-Ausschuss" aussagen.

Knalleffekt am Donnerstag im von der ÖVP eingesetzten „U-Ausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch“. Neos-Fraktionsführer Yannick Shetty will laut Kleiner Zeitung ausgerechnet den mutmaßlichen Russen-Spion und ehemaligen BVT-Agenten Egisto Ott in den U-Ausschuss laden.



Was in diesem Zusammenhang praktisch wäre: Ott sitzt derzeit in U-Haft und könnte sich also der Vorladung des Parlaments nicht entziehen. Wie seinerzeit der ehemalige Hypo-Generaldirektor Kulterer würde Ott von der Justizwache dem Parlament vorgeführt. Dass die ÖVP der Ladung zustimmt, galt als wahrscheinlich: Hat doch ÖVP-Ausschussvorsitzender Wolfgang Gerstl selbst die Idee geäußert, dass Ott geladen werden könne.