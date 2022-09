Polizei sucht Schmid in Wien, der feiert auf Mallorca

Die Suche nach Thomas Schmid wird immer skurriler, die Polizei sucht ihn an seiner alten Adresse. der Ex-Öbag-Chef war indes in Mallorca.

Nachdem sich Innenminister Gerhard Karner entschlossen hat, dem Wunsch des Parlaments nach einer Vorführung von Ex-Öbag-Chef und „ÖVP-Chat-Man“ Thomas Schmid zu entsprechen, kommt Bewegung in die Sache: Die Polizeidirektion Wien hat jetzt den Auftrag, Schmid vorzuführen. Die erste Amtshandlung war aber ein Fehlschlag: Am Tag einer U-Ausschusssitzung – suchten Beamte den Ex-Kurz-Vertrauten an seiner alten Adresse in Wien Neubau, fanden aber nur einen Italiener, der die Wohnung per Airbnb gemietet hatte. Schmid wohnt ja inzwischen in der niederländischen Region Nordbrabant nahe der deutschen Grenze.

© zvg

Schmid auf einem Schnappschuss, gemacht am Wochenende in Mallorca.



Jetset. Das hindert ihn aber nicht daran, quer durch Europa zu jetten. ÖSTERREICH wurde ein Bild zugespielt, das Schmid am vergangenen Wochenende bei einer Hochzeit (nicht seine!) auf Mallorca zeigt. Schmid trägt Smoking mit bow tie. Schmid war von einer befreundeten Familie eingeladen worden und amüsierte sich bei der Fete sichtlich bestens.