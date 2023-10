Prozess: Heute wird Kurz selbst "gegrillt"

Am zweiten Tag des Falschaussage-Prozesses gegen Sebastian Kurz wird der ehemalige Kanzler selbst verhört.

Da waren es nur noch zwei: Nachdem das Falschaussage-Verfahren gegen Ex-Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner gegen eine Zahlung von 104.060 Euro mittels Diversion eingestellt werden dürfte (noch nicht rechtskräftig), stehen ab Freitag nur noch zwei Angeklagte vor Richter Michael Radasztics: Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli und dessen Vorgesetzter Sebastian Kurz. Und der Ex-Kanzler wird es auch sein, der ab 9.30 Uhr zunächst einmal von Richter befragt werden wird.

Richter Michael Radasztics nimmt Kurz ins Verhör.



Hatte sich Glatz-Kremsner durchaus reuig gezeigt, ist von Kurz derlei eher nicht zu erwarten. Sowohl Kurz-Anwalt Otto Dietrich als auch Bonellis Verteidiger, der ÖVP-Anwalt Werner Suppan, hatten die Anklage der WKStA ja mit scharfen Worten („Fake“) zerrissen. Im Kurz-Team rechnet man offensichtlich ohnehin nicht mit einem Diversionsangebot, wie es Glatz vom Richter erhielt. Im Übrigen sei der Sachverhalt bei Kurz und Bonelli ein anderer, die Ex-Casinos-Chefin habe ja tatsächlich einen Fehler bemacht, bei Kurz habe die WKStA seine Aussagen einfach anders interpretiert. Kurz selbst sprach von einer "Auslegung gegen mich, wo es ging".

Bettina Glatz-Kremsner bot der Richter eine Diversion an.

Und so ist für Freitag durchaus mit weiteren Angriffen gegen die WKStA zu rechnen, mit deren Staatsanwälten vor Gericht nicht einmal Glatz-Kremsner gesprochen hat. Kurz und Bonelli werden also wohl nur Richter Radasztics sowie den Anwälten Rede und Antwort stehen - Kurz selbst hatte ja im Vorfelf auf eine Einvernahme durch einen Richter verlangt, weil er mit den Staatsanwälten nicht reden wollte. Zudem ist auch mit neuen Befangenheitsanträgen gegen den Richter ist zu rechnen, wenn Richter Radasztics zu hart fragen sollte. Dass Kurz wie Glatz-Kremsner Fehler zugibt, um ebenfalls mit einer Diversion davon zu kommen, schließen Insider indes eher aus. So sei der Ex-Kanzler einfach nicht gestrickt…