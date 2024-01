ÖBAG-Aufsichtsrätin Iris Ortner ist heute im Kurz-Prozess als Zeugin geladen.

Heute geht es für Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen Kabinettschef Bernhard Bonelli in die nächste Runde des Falschaussage-Prozesses. Als Zeugin ist ÖBAG-Aufsichtsrätin Iris Ortner geladen, die zu ihren Wahrnehmungen zu Postenbesetzungen in der Staatsholding befragt werden soll. Ihr Vater, Klaus Ortner, ist Industrieller und Großspender der ÖVP.

Ortner ist Hauptaktionär von IGO Industries, welche im Wahljahr 2017 mehr als eine Million Euro an die ÖVP überwies. Durch eine Stückelung der Beträge, erschien die Spende nicht sofort auf der Rechnungshof-Homepage. Der Verdacht bestand, Ortner hätte seiner Tochter den Posten als ÖBAG-Aufsichtsrätin erkauft, was dieser zurückweist.

Ex-Minister Blümel kommt am 25. Jänner

Am 25. Jänner wird dann Ex-Finanzminister und Kurz-Vertrauter Gernot Blümel (ÖVP) als Zeuge im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgerichts erwartet. Am 30. und 31. Jänner stehen weitere Verhandlungstermine an.