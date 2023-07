Strache muss heute um seinen Freispruch zittern

Justizshowdown um den Ex-Politiker heute im Wiener Justizpalast.

Wien. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist wieder vor Gericht: Heute entscheidet sich, ob die Freisprüche für ihn und Unternehmer Siegfried Stieglitz in der Causa Asfinag halten. In der erstinstanzlichen Entscheidung waren sie vom Vorwurf der Bestechlichkeit freigesprochen worden. Konkret wurde Strache vorgeworfen, Stieglitz für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben.

Zweifel. Die Freisprüche erfolgten im Zweifel: Stieglitz habe für seine Bestellung „unschön“ interveniert, dass Strache von den Spenden gewusst habe, sei aber nicht bewiesen, wie das Erstgericht befand. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft legte Rechtsmittel dagegen ein, darüber soll nun entschieden werden.