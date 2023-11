Petzner klagt jetzt ÖVP-General Stocker

Nachdem die ÖVP Petzner mit der Tonband-Bombe ins Spiel brachte, leitet dieser nun rechtliche Schritte ein.

Seit gestern ist klar, wer der Drahtzieher des Pilnacek-Tonbands ist. "Ich habe den Herrn Pilnacek damals aufgenommen", outete sich Christian Mattura gegenüber oe24. "Wir saßen an einem 6er-Tisch, Pilnacek wirkte lebensfroh. Er hat an diesem Tag einfach aus dem Nähkästchen geplaudert." Der frühere Sektionschef hatte lautstark gegen ÖVP und gegen Nationalratspräsident Sobotka gepoltert.

Petzner will klagen

Damit ist auch klar, dass Stefan Petzner nichts mit dem Tonband zu tun hat. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker hatte den früheren BZÖ-Politiker Stefan Petzner zuvor ins Spiel gebracht. Dieser hatte in einem Interview auf oe24.tv am 6. November 2022 (also vor der Tonbandaufnahme) gesagt: "Auf den Wolfgang Sobotka kommt noch einiges zu, er weiß es nur noch nicht." Laut Stocker würden sich angesichts dieser Aussagen einige Fragen erheben, "die beantwortet werden müssen".

hey du, @_CStocker!



nachdem sich herr mattura heute als „urheber“ des pilnacek-tonmitschnitts „geoutet“ hat, teile ich ihnen mit, dass eine ganze armada an anwälten startklar ist, um mit ALLEN an verfügbaren rechtlichen mitteln gegen sie vorzugehen. grund sind ihre unwahren… — stefan petzner. (@stefan_petzner) November 23, 2023

Petzner will Stocker nun klagen. „Nachdem sich Herr Mattura heute als „Urheber“ des Pilnacek-Tonmitschnitts „geoutet“ hat, teile ich Ihnen mit, dass eine ganze Armada an Anwälten startklar ist, um mit ALLEN an verfügbaren rechtlichen Mitteln gegen sie vorzugehen“, richtet sich Petzner auf Twitter gegen den ÖVP-General.

„Ihre Blendgranate, die Sie mit dem Namen Petzner versahen und geworfen haben, hat ihr Ziel nicht erreicht“, so Petzner weiter. „Ihr Plan ist nicht aufgegangen. Sie werden sich für dieses Blendwerk, dem sie meinen Namen verpasst haben, vor Gericht zu verantworten haben.“