Gehirnerschütterung: Tirols LH Mattle schwer gestürzt

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hat sich am vergangenen Wochenende bei einem Sturz zu Hause in Galtür (Bezirk Landeck) eine Gehirnerschütterung zugezogen

"Leider muss ich diese Woche ein bisschen kürzertreten", ließ der Landeshauptmann am Donnerstag auf Facebook wissen. Die Folgen seien auch drei Tage nach dem Sturz noch immer nicht voll abgeklungen. Auf ärztlichen Rat hin nehme er deshalb "nur ausgewählte und dringend notwendige Termine wahr."

Jedenfalls werde er als Finanzreferent an der Sitzung des Finanzausschusses am Freitag teilnehmen, kündigte der 60-Jährige an. "Ansonsten bitte ich um Verständnis, wenn ich den ein oder anderen Termin verschieben oder mich vertreten lassen muss. Ab nächster Woche bin ich wieder im Einsatz", erklärte Mattle.