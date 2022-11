Hafenecker kündigt neuerliche Ladung von Schmid an

Hafenecker kündigt eine neuerliche Ladung von Schmid an, heute noch werde ein entsprechender Antrag abgestimmt.

Wien. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker nannte die Schmids Aussagen-Verweigerung "eine Farce". Was die ÖVP mit dem Parlamentarismus mache, sei unglaublich, so der FPÖ-Mandatar. Er sprach vom "schwärzesten Tag für den Parlamentarismus" und appelliert jetzt an die Neos, zusammen mit den anderen Fraktionen den U-Ausschuss zu verlängern: Sollte das Gericht die Beugestrafen bestätigen, könne Schmid nochmals befragt werden.

Hafenecker kündigt eine neuerliche Ladung von Schmid an, heute noch werde ein entsprechender Antrag abgestimmt. Das Problem: Der letzte Befragungstermin im U-Ausschuss ist am 7. Dezember, und wenn der Ausschuss nicht verlängert wird, geht sich das nicht mehr aus. Hafenecker will jedenfalls an die Justizministerin schreiben, Schmid den Kronzeugen-Status zu verweigern.