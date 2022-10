Minister Totschnig sperrt Rasen für Parkbesucher

Rasenflächen der Bundesgärten dürfen derzeit fast gar nicht betreten werden.

Wien. Vor allem in der Stadt gelten Grünflächen wie Parks als wichtiger ­Erholungsbereich. In den Bundesgärten gilt jedoch auf sagenhaften 72 % der Rasenflächen: Betreten verboten.

Gras für alle. Das zeigt eine parlamentarische Anfrage von Julia Herr (SPÖ) an den zuständigen Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Ein unhaltbarer Zustand für Herr, sie fordert Gras für alle. „Die Rasenflächen müssen – so weit wie möglich – für alle geöffnet werden“, erklärt sie ÖSTERREICH.

Schilder-Zeche. In manchen Bundesgärten gilt 100 % oder 99 % Betretungs-Verbot. Das führt zu skurrilen Ausgaben: Alleine die Verbotsschilder kosten 500 bis 1.000 Euro pro Jahr.

Anzahl der Rasenfläche mit Betretungsverbot