ÖVP-Wien geht jetzt auf Favoriten los

Nach seinen ersten beiden Videos warnt Mahrer (ÖVP Wien) nun davor, den Bezirk Favoriten "zu verlieren".

Nach seinen ersten beiden umstrittenen Videos, in denen Wien-ÖVP-Chef Mahrer vor den Migrationsproblemen am Brunnenmarkt und am Viktor-Adler-Markt warnt, nimmt er nun den gesamten Bezirk Favoriten ins Visier. "Besonders in Wiens Brennpunkte - wie hier in Favoriten - herrschen Zustände, die wir nicht hinnehmen", beginnt das neue Aufreger-Video der ÖVP Wien.

Zitiert wird unter anderem der Religionspädagoge Prof. Dr. Ednan Aslan, der davon warnt, dass Österreich gewisse Stadtteile "verlieren" könnte und nennt als Beispiel Schweden, Frankreich oder Großbritannien, wo die Polizei in manchen Stadtteilen schon keinen Zugang mehr habe. "Wenn wir solche Verhältnisse in Österreich nicht wollen, müssen wir die Problematik ernst nehmen", so Aslan.

Auch Wiens Polizeichef Gerhard Pürstl kommt zu Wort. Die Hälfte der Straffälligen seien Ausländer, so der Polizeichef. Von den 50 Prozent Österreichern sind allerdings jene nicht erfasst, die Migrationshintergrund haben.

"Wie wollen in Wien keine Berliner-Verhältnisse", heißt es im Video weiter. „Integration gehört zu den größten Herausforderungen unserer Stadt.", so Mahrer, „Die Wiener SPÖ schaut hier seit Jahren und Jahrzehnten einfach weg.“