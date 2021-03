Angezeigter AfD-Aktivist: Videobotschaft mit Kickl

Jener AfD-Aktivist, der am Samstag in einem Video die Vergasung im KZ mit der Corona-Impfung verglichen hatte, veröffentlichte auch eine Videobotschaft mit Herbert Kickl.

Zuerst drehte AfD-Aktivist Stefan Bauer in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen ein Skandal-Video, in dem er Covid-19-Impfstoffe mit dem Gift Zyklon B, das in der NS-Zeit zum Massenmord eingesetzt wurde, vergleicht (oe24 berichtete), anschließend fuhr der YouTuber, gegen den deswegen eine Anzeige nach dem Verbotsgesetz erstattet wurde, weiter nach Wien, wo er an der Corona-Demo teilnahm.

Der rechte YouTuber #StefanBauer war heute im KZ Mauthausen und vergleicht am Ende COVID19-Impfstoffe von #AstraZeneca und BioNTech mit Zyklon B.



