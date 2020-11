Anschober-Appell: 20 Tage auf Treffen verzichten

Gesundheitsminister: ''Damit können wir das Leben vieler Menschen schützen!''

Wien. Angesichts der weiterhin hohen Zahl an Neuinfektionen, appelliert Gesundheitsminister Anschober an die Bevölkerung die Kontakte zu reduzieren. Die Zahl der Intensivpatienten mit schweren Covid-Erkrankungen sei innerhalb einer Woche stark gestiegen, so Anschober in einer Aussendung. Das zeige die "Dramatik der Lage sehr deutlich". Setze sich der Zuwachs auf dem hohen Niveau fort, dann würde man noch im November die Grenzen der Kapazitäten in den Intensivabteilungen erreichen – in etlichen Spitälern und ersten Bundesländern sogar deutlich früher.

"Es gibt nur eine Lösung: Die Zahl der Neuinfektionen deutlich verringern!", so der Gesundheitsminister. "Daher ist der mit Dienstag beginnende harte Lockdown die einzige Chance, eine schwere Überlastung der Intensivstationen zu verringern, die letzte Chance für ein Verhindern von Triagen in österreichischen Spitälern", appelliert Gesundheitsminister Rudi Anschober an die Bevölkerung, die Maßnahmen konsequent umzusetzen: "20 Tage drastische Verringerung der Kontakte durch Telefon und Skype statt Besuch, 20 Tage wo immer möglich Homeoffice, 20 Tage Verzicht auf Familientreffen und Feiern - und wir können damit das Leben vieler Menschen schützen!"