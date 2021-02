Anschober: Schanigärten bleiben vorerst zu

Der Gesundheitsminister bindet die Öffnung der Schanigärten an die Öffnung der Gastro.

Wien. Gesundheitsminister Rudi Anschober erteilte der Schanigärten-Öffnung eine Absage. Zunächst würden sie zu bleiben. Anschober: "Wenn die Gastronomie nicht öffnet, werden auch die Schanigärten nicht öffnen."

Zuletzt gab es vermehrt Stimmen aus der Wiener Politik, die für eine Öffnung der Schanigärten plädierten, wenn die Infektionszahlen nicht steigen oder sogar sinken.

Die türkis-grüne Regierung verlängerte am Montag den Lockdown für die Gastronomie, den Tourismus und den Kulturbereich bis "rund um Ostern". Ein konkretes Datum, wann die betroffenen Branchen aufsperren dürfen, gab es zunächst nicht. Am 1. März wolle man erneut beraten, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montagnachmittag, nach Beratungen mit Experten, Ländern und den Parlamentsparteien.