Armin Wolf: "Komm mit Blocken kaum hinterher"

Das ZiB2-Interview der deutschen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken kommt in AfD- und FPÖ-Kreisen nicht gerade gut an. Die deutsche Sozialdemokratin hatte ZiB2-Moderator Armin Wolf erklärt, dass die AfD für sie eine "Nazi-Partei" sei und sie "ein Verbot prüfen" wolle.

Ein Interview das nun offenbar auch jede Menge Wut gegen den ORF-Interviewer auslöst. Armin Wolf postete heute, dass er seit der Früh "in rechtsextremen Aggro-Tweets unter" gehe. Er komme "mit dem Blocken kaum hinterher. Und so viele deutsche Fahnen ..."

Sapperlot, ist das mühsam, wenn man mit sowas in deutschen Troll-Blasen landet. Das sind dann immer gleich so viele… Ich geh seit heute früh in rechtsextremen Aggro-Tweets unter und komm mit dem Blocken kaum hinterher. Und so viele deutsche Fahnen… https://t.co/OtjXPFc3kY