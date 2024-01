Armin Wolf und der Kuss im ORF-Studio

Moderator Armin Wolf zeigte in der ZIB2 große Kunst aus Österreich - unter anderem den berühmtesten Kuss auf Leinwand. Und dazu gab es ein Aha-Erlebnis für die Zuseher.

In der Zeit im Bild 2 zeigte sich ORF-Moderator Armin Wolf vor einem besonderen Kunstwerk, das im Belvedere zu sehen ist. Der Kuss ist eines der bedeutendsten Werke von Jugendstil-Maler Gustav Klimt.

Wolf moderierte dabei einen Beitrag über große Kunst aus Österreich an. Den Blick darauf lenkt ein neues Buch des britischen Historikers Richard Cockett. Unter dem Titel: "City of the Century – How Vienna produced ideas that shaped the West" beschreibt der Brite zahlreiche Ideen, geistige Strömungen und Kunst wie den Jugendstil, welche die westliche Welt geprägt haben. Ein Aha-Erlebnis für die Zuseher, wie einflussreich die Wiener Kultur der Jahrhundertwende war.

NFT-Hype um den Kuss

Vor zwei Jahren, im Februar 2022, bot das Wiener Museum Belvedere übrigens zehntausend Teilstücke vom Kuss von Gustav Klimt als Krypto-NFTs für je 1850 Euro an. Verkauft wurden zwar ein paar wenige Tausend, aber Gewinn haben damit die wenigsten Käufer gemacht. Heute ist ein Kuss-NFT nur noch ein Fünftel des damaligen Preises wert.